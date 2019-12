Netflix divulga séries e filmes mais populares no Brasil em 2019

A Netflix decidiu revelar quais foram os lançamentos que mais bombaram no Brasil no ano de 2019, e sem surpresas a terceira parte de 'La Casa de Papel' ocupou o topo da lista!

A lista foi baseada nas produções que foram mais assistidas imediatamente após o lançamento. E dois títulos brasileiros apareceram no top 10, a série 'Sintonia', do KondZilla, e 'Whindersson Nunes: Adulto'! Vale também ressaltar que 'The Witcher' já está no ranking, e a série chegou na Netflix no dia 20 de dezembro!

Confira o top 10 da Netflix:

1. La Casa de Papel – Parte 3

2. Mistério no Mediterrâneo

3. Esquadrão 6

4. The Witcher

5. O Date Perfeito

6. Operação Fronteira

7. Sintonia

8. Whindersson Nunes: Adulto

9. Megarrromântico

10. Seis Vezes Confusão