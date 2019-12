Maiara confirma término com Fernando Zor durante show em Minas Gerais

Depois que as assessorias de Maiara e Fernando Zor negaram que os sertanejos tinham terminado o namoro, a cantora decidiu abrir o jogo durante um show, e revelou que está solteira.

Durante o show que Maiara fez com sua irmã, Maraisa, em Cruzília, Minas Gerais, e ruiva fez uma pausa para desabafar e disse 'Tô solteira agora, tô solteira!'. Vídeos do momento começaram a circular nas redes sociais, acabando com o mistério da relação de Maiara com Fernando.

Maiara ainda agradeceu aos seus fãs que estão mandando mensagens para ela após o término, e também compartilhou alguns vídeos onde aparece ouvindo sofrência. Além disso, ela apagou de seu perfil as fotos que tinha com o ex.

Fernando ainda não se pronunciou, apesar do Stories que fez e apagou na sequência onde dizia 'Eu tentei juro que tentei'.