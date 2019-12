Henry Cavill quase teve visão prejudicada durante gravações de 'The Witcher'

Henry Cavill revelou que quase teve sua visão prejudicada pelo uso constantes das lentes de contato durante as gravações de 'The Witcher'.

Em entrevista ao Metro UK, Henry disse que levou broncas de sua oftalmologista e que ele não deveria ficar com as lentes de contato por mais de três horas. O ator, que tem olhos azuis, teve que usar a lente para ficar com os olhos amarelos, igual Geralt, seu personagem.

'Eu só podia usar as lentes três horas por vez, bom, eu deveria usar só três horas por vez. O problema não é ficar com os olhos secos, mas os olhos são a única parte do corpo que recebe oxigênio pelo ar e não pelo sangue. Então, se você os deixa cobertos por muito tempo, você não está recebendo oxigênio e, depois de um grande período, isso pode prejudicar os seus olhos. Não vale a pena' revelou Henry Cavill.

E o ator ainda disse que quase prejudicou de vez sua visão, quando areia ficou entre as lentes e seus olhos: 'Chegou um ponto em que a ela me encontrou escondido nas sombras, porque tudo estava muito claro. Eu disse que estava bem, mas ela afirmou que as gravações não continuariam até eu tirar as lentes'.

A primeira temporada de 'The Witcher' já está disponível no catálogo da Netflix, e a segunda temporada já foi confirmada.