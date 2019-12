Barack Obama compartilha seus filmes e programas de TV favoritos de 2019

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama listou os seus filmes e programas de TV favoritos do ano. “A lista deste ano inclui tudo, desde explorações da dinâmica e dos relacionamentos de classe a uma reinicialização inspirada de uma graphic novel clássica e um portal de volta a um dos lugares mais especiais da história: um show da Aretha Franklin”, escreveu o político no domingo.

Segundo a CNN, as escolhas do presidente continuam uma tradição que começou quando ele ainda estava na Casa Branca, quando compartilhava os seus filmes, livros e músicas favoritos no final do ano.

Confira a lista completa:

Filmes

Adoráveis Mulheres

Amazing Grace

Amor até as Cinzas

Apollo 11

Atlantique

Diane

Em Trânsito

The Farewell

Fora de Série

Ford vs Ferrari

História de um Casamento

Indústria Americana

O Irlandês

The Last Black Man in San Francisco

Luta por Justiça

Parasita

Pássaros de Verão

The Souvenir

Programas de TV