Morre, aos 95 anos, a atriz Hilda Rabello, mãe de Jorge Fernando

Morreu na manhã deste domingo (29), Hilda Rabello. A atriz carioca faleceu cerca de dois meses após o filho, o diretor Jorge Fernando.

Hilda completou 95 anos no início de dezembro e estava internada no CTI do Hospital Pró-Cardíaco, no Rio de Janeiro, há uma semana. Ela tratava um quadro de infecção respiratória.

Desde a morte de Jorge Fernando, que sofreu uma parada cardíaca, Hilda ficou muito abatida. Sua família usava a conta de Instagram do diretor para compartilhar mensagens da matriarca em agradecimento pelo carinho dos fãs com a perda. Ela também gravou mensagens de bom dia, tradição do filho na rede social.

A carreira artística de Hilda começou por influência e insistência de Jorge Fernando. Ela ingressou no curso de teatro do Tablado aos 62 anos e estreou nos palcos aos 68 anos, o que lhe rendeu o registro no Livro dos Recordes como a estreante mais velha do teatro.

Hilda conseguiu pequenos papéis nas produções que o filho dirigiu. A primeira foi na novela clássica "Que Rei Sou Eu?", há 30 anos. A mais recente foi em "Haja Coração", de 2016.

A família anunciou o velório e cremação para esta segunda-feira (30), no cemitério da Penitência, no Rio de Janeiro.

Errata: Versão anterior deste texto afirma que Hilda Rebello seria enterrada no Cemitério do Caju.