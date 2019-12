Iran Ângelo, ex-mulher de Hulk Paraíba, se pronuncia pela primeira vez após separação

A ex-mulher do jogador Hulk Paraíba, Iran Ângelo, decidiu falar pela primeira vez sobre o relacionamento do atleta com a sua sobrinha, Camila Ângelo. Por uma nota divulgada à imprensa por seus advogados, ela lamenta a falta de respeito do casal com os seus sentimentos após 12 anos de união.

Iran também relatou a falta de cuidado do jogador em preservar os interesses dos três filhos – Ian, Tiago e Alice. "Lamenta-se profundamente que o Sr. Hulk […] não tenha respeitado a dor daquela que sempre lhe devotou amor, carinho, respeito e consideração, bem como dos filhos menores do extinto casal", diz o texto.

A nota também critica o atacante do Shanghai SIPG por divulgar em detalhes as razões que levaram o casamento ao fim, assim como os termos do divórcio: "Iran jamais poderá compactuar com a exposição midiática dos motivos que culminaram no término do relacionamento e dos termos impostos pelo Sr. Hulk para formalização de uma 'solução consensual' das questões correlatas ao divórcio, todas as quais deveriam ter permanecido confinadas no âmbito familiar".

A ex-mulher de Hulk deixa claro que não se pronunciará sobre qualquer tema que não esteja sendo discutido judicialmente e pede respeito e privacidade. "[…] A dor não é da separação e, sim, da devastação de uma família", diz no texto. O relacionamento do atleta com a sobrinha, Camila Ângelo, foi noticiado nesta semana pelo colunista Leo Dias. Desde então, detalhes sobre o fim da relação e do divórcio vieram à tona.

Segundo informações divulgadas pela assessoria do jogador de futebol, Hulk transferiu para a ex-mulher R$ 100 milhões e pediu para ela escolher metade dos 80 imóveis que ele possui. No entanto, Iran não teria aceitado o acordo e preferiu resolver a questão judicialmente.

O caso ganhou um novo capítulo nessa sexta-feira, 27, após a divulgação de uma carta de Camila à tia, pedindo perdão pelo sofrimento que está causando à família. "A gente não manda no coração, ninguém está imune ou isento de viver o maior dos sentimentos", disse.

No texto, a sobrinha garante ter se envolvido com Hulk apenas após o fim do casamento dele com Iran, mas dá a entender que já havia algo nascendo entre os dois. "Nos permitimos viver esse sentimento que vivia incubado dentro de nós e despertou agora", afirmou ela.