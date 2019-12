Claudia Leitte comanda pré-Réveillon no Rio

O pré-Réveillon no Rio de Janeiro terá Claudia Leitte como uma das principais atrações. A cantora, que voltou aos palcos em outubro após a gravidez, comandará, a convite do Grupo San Sebastian, a festa Blow Out – White Party, neste domingo, 29, a partir das 16h.

A artista puxará um trio elétrico em plena Marina da Glória e contará também com a apresentação do DJ espanhol Dani Toro e dos brasileiros Diego Baez, Lucas Franco e Bruno Moutinho, nomes fortes da cena eletrônica nacional.

Os ingressos estão à venda no site San Folia. Os ingressos vão de R$ 170 (meia entrada, arena) a R$ 620 (inteira, área VIP Open Bar).