Henry Cavill passou por esta dieta extrema para gravar as cenas sem camisa de ‘The Witcher’

Estrelada pelo ator Henry Cavill, a esperada série The Witcher foi lançada recentemente na Netflix.

Embora seja um dos atores do elenco com melhor forma, ele teve que passar por uma dieta extrema e rigorosa para gravar algumas cenas sem camisa.

“A dieta é difícil e você fica com fome”, disse o ator durante uma entrevista no The Graham Norton Show. “Mas quando você fica desidratando por três dias, no último dia eu podia sentir o cheiro da água se a colocassem perto de mim.”

Ele explicou qual era a dieta. “Não é deixar de tomar água por três dias. No primeiro dia, você pode tomar um litro e meio; no segundo, meio litro; e, no terceiro dia, nada de água.”

Além dessa dieta, Cavill também fez flexões antes das cenas sem camisa para parecer ainda mais musculoso.

Não foi fácil para o ator gravar essa série, mas ele admitiu que gostou, pois é fã de videogames e, principalmente, do feiticeiro.