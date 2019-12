Grace e Frankie na cadeia! Depois de Jane Fonda, Lily Tomlin é presa em protesto

Toda sexta-feira, há pelo menos dois meses, já ficou comum noticiar a prisão da atriz Jane Fonda em protestos ambientais que lidera nos Estados Unidos. Na manifestação de hoje, 27 de dezembro, porém, quem acabou sendo detida foi Lily Tomlin, amiga de Fonda e coprotagonista da comédia dramática "Grace and Frankie", da Netflix.

Tomlin, 80 anos, que interpreta a bicho-grilo Frankie na série, foi levada por policias enquanto protestava em frente ao Capitólio, em Washington, ao lado da amiga. Ambas discursaram, mas apenas a novata de manifestações foi presa. Fonda, 82 anos, que já foi detida cinco vezes, ficou livre desta vez.

Lily Tomlin was just arrested. For protesting to save our climate with Jane Fonda in DC. pic.twitter.com/aLjPBZfqaz — Joshua Potash (@JoshuaPotash) December 27, 2019

Porém, haverá mais dois protestos, marcados para 3 e 10 de janeiro. Sam Waterston, 79 anos, também colega de Fonda na série, já foi preso também durante as manifestações. Do elenco principal de "Grace and Frankie", apenas Martin Sheen, 79, ainda não esteve nos protestos. Mas, se resolver, não vai ser surpresa se for preso. Sheen é um conhecido ativista e foi preso inúmeras vezes em manifestações contra guerras.

Na série, as atrizes veteranas interpretam duas idosas que se veem sozinhas depois de que seus respectivos maridos resolvem sair do armário e se casarem após um longo caso extraconjugal. Grace, uma empresária bem-sucedida e muito vaidosa, acaba se aproximando de Frankie, com quem tem pouquíssimo em comum.

A série já tem cinco temporadas lançadas e deve durar mais duas. A sexta chega em janeiro na plataforma da Netflix.