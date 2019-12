Festival na Coreia do Sul reúne grandes nomes do K-Pop

Um importante festival na Coreia do Sul, nesta sexta-feira, reúne grandes nomes do gênero musical K-Pop.

O lineup do KBS Song Festival (ou KBS Gayo Daechukje) tem BTS, Song Ga In, GOT7, ITZY, MONSTA X, NCT 127 e NCT Dream.

O assunto é um dos mais comentados no Twitter. O KBS ainda tem: Stray Kids, The Boyz, TXT, TWICE, Golden Child, NU'EST e Red Velvet.

Ainda na lista: MAMAMOO, SEVENTEEN, ASTRO, EVERGLOW, Apink, N.Flying, Gfriend, Oh My Girl, WJSN e Chungha.

