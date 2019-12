Estreias no cinema: Veja quais filmes entram em cartaz nesta quinta

Para quem quer aproveitar o fim do ano e finalizar 2019 com chave de ouro, diversos filmes entram em cartaz nesta quinta-feira (14) para entreter o público nos cinemas de São Paulo. Veja a seguir as estreias de destaque:

Minha Mãe É Uma Peça 3

[2019, Brasil] De Susana Garcia. Com Paulo Gustavo, Rodrigo Pandolfo e Mariana Xavier.

Após dois filmes de sucesso, Dona Hermínia (Paulo Gustavo) retorna às telonas para divertir os espectadores com seu jeito peculiar de ser. Desta vez, ela terá de se reinventar e lidar com o crescimento dos filhos, que agora estão formando suas próprias famílias. No terceiro filme, a mãe mais engraçada do cinema passará pelo casamento de Juliano (Rodrigo Pandolfo) e a gravidez de Marcelina (Mariana Xavier).

Cats

[2019, EUA] De Tom Hooper. Com Judi Dench, Idris Helba e Jennifer Hudson.

O anúncio de que o clássico da Broadway viraria filme gerou polêmica nas redes sociais, ainda mais com o trailer – e visuais um tanto quanto bizarros. "Cats" chegou aos cinemas na quarta-feira (25) e já está causando burburinho com a história da tribo de gatos chamada Jellicles.

Deus É Mulher e seu Nome É Petúnia

[2019, Macedônia, Bélgica, França] De Teona Strugar Mitevska. Com Zorica Nusheva, Labina Mitevska e Simeon Moni Damevski.

O filme premiado no Festival de Berlim narra um ritual na Macedônia que tradicionalmente envolve homens, mas pela primeira vez tem como participante – e vencedora – uma mulher: Petrunya (Zorica Nusheva).

Aqueles que Ficaram

[2019, Hungria] De Barnabás Tóth. Com Károly Hajduk, Mari Nagy e Andor Lukats.

"Aqueles que Ficaram" conta a história de sobreviventes da Segunda Guerra Mundial na Hungria. Um médico de meia idade e uma jovem menina de luto por familiares perdidos em campos de concentração ajudam um ao outro a retomar suas vidas.

O Último Amor de Casanova

[2019, França] De Benoît Jacquot. Com Vincent Lindon, Stacy Martin e Valeria Golino.

Após ter sido forçado a se exilar, Casanova (Vincent Lindon), conhecido por seu gosto pelo prazer e pelo jogo, chega a Londres e conhece a jovem cortesã Charpillon (Stacy Martin), que o faz esquecer as mulheres com quem se envolveu anteriormente.

Minha Irmã de Paris

[2019, França] De Anne Giafferi. Com Mathilde Seigner, François-Xavier Demaison e Arié Elmaleh.

A atriz Julie Varenne (Mathilde Seigner) está desesperada por não agradar mais seu público. Depois que uma cirurgia plástica dá errado, ela decide contratar uma "dublê" para tomar seu lugar no set de filmagens: Laurette (François-Xavier Demaison), uma fã que, na verdade, é sua irmã gêmea.