Empresário dá indícios de que Pussycat Dolls devem se apresentar no Brasil

O ano de 2019 foi marcado pelo retorno de diversas bandas e um dos grandes nomes a voltar à mídia foi o das Pussycat Dolls. De volta à ativa, o grupo já anunciou algumas datas de shows em 2020, apenas na Europa.

Por enquanto, os fãs brasileiros não tiveram uma confirmação de apresentações no país, mas tudo indica que isso acontecerá.

Na quarta-feira (25), o empresário do grupo e representante da agência First Access Entertainment, conhecido como Ollie, deu mais indícios de que elas virão ao Brasil em sua turnê de 2020. No Twitter, ele respondeu uma publicação de um fã clube brasileiro de Nicole Scherzinger com a seguinte mensagem: "Feliz Natal! Vejo vocês no Brasil."

merry christmas! see you in brazil x — OLLIE. (@imjustollie) December 25, 2019

Na semana passada, uma das integrantes do grupo, a cantora Carmit Bachar, viu o comentário de um brasileiro no Instagram, pedindo shows das Dolls, e decidiu responder em seu Stories dizendo: "Estamos trabalhando nisso. Vocês não fazem ideia."