O cartão de Natal de Harry e Meghan Markle foi protagonizado pelo bebê Archie

Esta semana, a conta oficial The Queen's Commonwealth Trust revelou o cartão virtual dos duques de Sussex e as pessoas nas redes sociais amaram o grande protagonista da foto, o bebê Archie.

Na foto escolhida, Meghan Markle, Harry e o pequeno Archie olham para a câmera. Os duques preferiram manter a imagem em preto e branco.

A frase do cartão diz: “Feliz Natal e Feliz Ano Novo da nossa família para a sua”. Confira:

Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone! pic.twitter.com/McOcHALoGl

— The Queen's Commonwealth Trust (@queenscomtrust) December 23, 2019