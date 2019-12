Justin Bieber anuncia novo álbum para 2020; ouça prévia de single

Que presente de Natal! Após muita especulação, o cantor Justin Bieber finalmente confirmou nesta terça-feira (24) o lançamento de um novo álbum em 2020.

Ainda sem nome, o quinto trabalho da carreira sucede o multi-platinado "Purpose" (2015). Apesar de não ter uma data para ser divulgado por inteiro, o primeiro single, "Yummy", será disponibilizado a partir do dia 3 de janeiro.

A nova fase da carreira de Bieber foi anunciada em um vídeo em suas redes sociais, em que é possível ouvir um trecho da faixa inédita, além de ouvir um pouco do momento do artista em suas palavras.

"Como seres humanos nós somos imperfeitos. Meu passado e meus erros, tudo que passei, eu acredito que estou exatamente onde deveria estar. Deus me colocou exatamente onde ele quer que eu esteja", afirma.

De acordo com Justin Bieber, o disco é diferente de todos os outros "por causa do ponto em que estou na minha vida", explica. "Estou empolgado para mostrá-lo em turnê. Estou empolgado para compartilhar as minhas histórias."

O álbum estará acompanhado de uma minissérie documental, também sem data para estreia. Uma turnê nos Estados Unidos entre maio e setembro também foi revelada.

Assista à revelação do novo álbum de Justin Bieber: