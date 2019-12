'Sou catastrofista': Robert Pattinson fala sobre o desafio de interpretar Batman

Muitos fãs do personagem Batman ficaram chocados com a revelação de que o ator Robert Pattinson irá interpretar o herói no cinema. O astro da saga de “Crepúsculo” foi questionado se seria a melhor escolha para um papel clássico e por onde passaram atores como Christian Bale e George Clooney.

Em entrevista ao The Guardian, o próprio ator se questionou sobre a qualidade do seu trabalho. “Eu não sei realmente como atuar”, afirmou. “Eu só sei interpretar cenas de umas três maneiras, fico nervoso em cada filme.”

Pattinson confessa que usa o pessimismo como forma de se blindar de decepções ao atuar. “Sou um catastrofista. Eu sempre penso que o pior cenário possível vai realmente acontecer. Então, se acontece, eu fico ‘ok, estou preparado!’”. contou.

Essa visão crítica, de acordo com a reportagem, segue forte durante os ensaios como Batman em Hollywood, no mesmo estúdio em que o ator participou da saga de “Harry Potter” como o personagem Cedric Diggory. “O Batman é uma conquista. Eu senti uma conexão com o papel, não sei por que. Eu só realmente o queria. O papel tem um poder, todos são atraídos a ele.”

Sobre voltar a atuar em um filme que atraia tanta atenção, Pattinson relembrou sobre a pressão e a expectativa criada pelo público.“Não importa o que você diga, as pessoas ficam ‘ah, seu idiota!’. Cara, eu nem comecei ainda.”

Sua autocrítica, porém, parece falar mais alto do que a de qualquer fã ou veículo especializado:“Não há crítico mais duro do que eu mesmo, então não preciso me preocupar com mais ninguém.”