'Aqui na Band' reúne elenco da emissora em almoço especial de Natal nesta terça

Os apresentadores Silvia Poppovic e Luís Ernesto Lacombe abrem as portas do estúdio do Aqui na Band nesta terça-feira, 24, para receber o elenco da emissora em um almoço especial de Natal. Além de participarem de um amigo secreto, os convidados prestigiam shows musicais de Agnaldo Rayol, Talita Cipriano e Regis Danese.

"Natal é uma data de confraternização. É um momento de encontro, de troca, de pensar no outro e de refletir um pouco como a gente pode fazer desse mundo um mundo melhor. E receber os colegas da Band é um prazer e um privilégio. É legal ter esse encontro porque a gente nem sempre encontra os colegas dentro da emissora, que trabalham em outros horários", diz Silvia Poppovic.

"Na Band, a gente tem essa sensação de que somos uma família. Nós somos uma corrente e, cada um de nós, somos um elo dessa corrente. Criamos um clima de confraternização muito gostoso, de família. O espírito de Natal é esse: de troca de boas energias, de confraternização, de compartilhar esperanças e de alimentar um a esperança do outro", completa Lacombe.

Estarão presentes na celebração Joel Datena e Laura Ferreira (Bora SP), Luiz Megale e Mauro Soares (Café com Jornal), Denílson e Renata Fan (Jogo Aberto), Neto (Os Donos da Bola), Catia Fonseca (Melhor da Tarde), José Luiz Datena (Brasil Urgente), Eduardo Oinegue e Lana Canepa (Jornal da Band), Cynthia Martins e Rafael Colombo (Band Notícias).

Também participam da confraternização Erick Jacquin, Ana Paula Padrão e Henrique Fogaça (MasterChef Brasil), Roberto Justus (O Aprendiz), Milton Neves e Larissa Erthal (3º Tempo), Veruska Boechat, Nathalia Batista, Sérgio Tannuri, Luiza Hoffmann, Nana Rude e Fernando Gomes, todos do Aqui na Band.

O Aqui na Band vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h, para todo o Brasil.

Veja as fotos do encontro: