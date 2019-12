Trilha sonora completa do filme 'Cats' é divulgada

'Cats' estreia aqui no Brasil apenas no dia 25 de dezembro, mas como em outros países o filme já está em exibição, então a trilha sonora completa já foi disponibilizada nas plataformas!

Anteriormente, a música inédita 'Beautiful Ghosts', cantada por Taylor Swift, já tinha sido divulgada, mas agora podemos ouvir todas as canções que o elenco composto por grandes nomes canta.

'Cats' conta com Jennifer Hudson, Ian McKellen, Jason Derulo, Rebel Wilson, a própria Taylor Swift e muitos outros artistas! Ouça abaixo as músicas do filme: