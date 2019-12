Terceira temporada de 'You' é confirmada pela Netflix

A segunda temporada de 'You' ainda nem estreou na Netflix, mas o serviço de streaming já encomendou a terceira temporada da série estrelada por Penn Badgley.

De acordo com o Production Weekly, a Netflix já está trabalhando nos novos episódios de 'You', o que deixou os fãs ainda mais curiosos para esse segunda ano da série, que estreia dia 26 de dezembro no catálogo do streaming.

Na segunda temporada, Joe está com uma nova identidade e tenta passar despercebido pela cidade, mas uma de suas vítimas antigas reaparece. Candace (Ambyr Childers), na primeira temporada, está disposta a desmascarar o 'Chernoboy' (ou, se preferir, boy lixo e ainda psicopata mesmo, que é o caso).