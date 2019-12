Site elege ‘Rambo’ um dos dez piores do ano

O site norte-americano especializado em cinema “The Hollywood Reporter” pediu a um grupo de críticos que escolhessem os dez piores filmes do ano, e a lista tem alguns um tanto óbvios.

O campeão não foi exatamente um filme, mas dois, estrelados por John Travolta: “Trading Paint” e “O Fanático”.

Muito criticados, “Rambo: Até o Fim” e “X-Men: Fênix Negra” estão na lista, que inclui ainda a animação “Cães do Ártico”, com Jeremy Renner; o musical “Cats”, com elenco estelar,; “Calmaria”, com Mathhew McConaughey; “A Assombração de Sharon Tate”; “Dominó”, de Brian de Palma; e “Um Milhão de Pedacinhos”.