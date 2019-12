'Pantera Negra': Wakanda aparece como parceira comercial em site oficial dos EUA

Apesar de muito famoso, principalmente entre os fãs da Marvel, Wakanda é um país fictício, inventado justamente para as histórias dos heróis. Mas o lugar foi parar na lista de parceiros comerciais no site oficial dos Estados Unidos!

Na parte do Departamento de Agricultura dos EUA, Wakanda aparece em uma lista onde se pode calcular taxas de exportação e importação de produtos de outros países. Não só a terra natal do Pantera Negra aparece, mas também Peru, Nicarágua, Coréia do Sul.

Um porta-voz do departamento deu uma declaração ao site NBCNews, e disse que Wakanda foi incluído na lista durante uma fase de testes, que foram feitos para garantir que tudo funcionava. Mas o país fictício já deveria ter sido retirado e suas informações não deveriam mais constar ali.

Depois que a notícia viralizou, o próprio Departamento resolveu entrar na onde dos memes, e compartilhou um GIF de 'Pantera Negra' dizendo 'Embora tenhamos removido o Reino de Wakanda da nossa lista de parceiros comerciais dos EUA, nossa relação sempre será forte. #WakandaForever'.

Wakanda is listed as a US free trade partner on the USDA website?? pic.twitter.com/xcq1OFTIPh

While we removed the Kingdom of Wakanda from our list of US free trade partners, our relationship will always be strong #WakandaForever pic.twitter.com/wiRSCIdfGh

— Dept. of Agriculture (@USDA) December 19, 2019