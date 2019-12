Metro Indica: veja dicas para final de semana em São Paulo

Cinema

Kuarup 30 anos. Exibição do filme de Ruy Guerra comemora 30 anos de seu lançamento. Baseado em livro de Antônio Calado, mostra a jornada de um jovem padre que parte em missão entre os índios que moram no Xingu. o MIS (av. Europa, 158, Jd. Europa; tel.: 2117-4777). Hoje, 19h30. Grátis.

Música

Lagunitas Pop Up TapRoom. Shows de Sugar Kane, Glue Trip e E A Terra Nunca Me Pareceu Tão Distante, uma por dia, respectivamente, encerram a programação do espaço. a Lagunitas Pop-Up TapRoom (r. Fernão Dias, 624/640, Pinheiros). Hoje e amanhã, 21h,; dom., 17h. Grátis.

Orquestra Experimental de Repertório. Completando 30 anos no ano que vem, a OER interpreta composições do francês Maurice Ravel e do russo Modest Mussorgsky. o Theatro Municipal (pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Sé ). Dom., 12h. R$ 10 a 20.

Move It – Festival de Música pelos Animais. Feira vegana, bate papo, brechós, flash tattoo, workshops e shows de Dead

Fish, Dominatrix, Bioma, Eskröta, Make It Stop, Tpjs Queerpunk, Boca de Lobo, In Venus, A Vida Toda Um Quase e Der Baum fazem parte da programação. o Centro de Tradições Veganas (pça. Campo de Bagatelle, 300 – Santana). Amanhã e dom., 14h às 22h. Grátis.

Hamilton de Holanda e João Bosco. Em uma apresentação especial, os artistas celebram seus temas preferidos, em novos e personalizados arranjos. o Teatro Opus (av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros). Hoje, 21h. R$ 30 a 180.

Pense, Abraskadabra e Instável. Pense, grande banda do hardcore nacional, Abraskadabra, referência do ska brasileiro, e Instável, novo nome do hardcore, se apresentam na mesma noite. o Fabrique Club (r. Barra Funda, 1.075, Barra Funda). Amanhã, a partir das 18h. R$ 30 a 40.

1º Festival de Rock da Pompeia. Além de apresentações musicais de bandas representando diversas vertentes do gênero musical, o festival também reúne venda de artesanato e moda, além de ala gastronômica. o Centro Cultural Pompeia (r. Ministro Ferreira Alves com a rua Caraíba, Pompeia). Dom., 10h às 22h. Grátis.

Teatro

Frida Kahlo – Viva La Vida. Às vésperas de morrer, a pintora Frida Kahlo (Christiane Tricerri) celebra o Dia dos Mortos com um banquete no qual contracena com convidados imaginários, personagens vivos ou não. o Teatro Alfredo Mesquita (av. Santos Dumont, 1.770, Santana; tel.: 2221-3657). Hoje e amanhã, 21h,; dom., 19h. R$ 30.