Linha de roupas de Beyoncé é comparada a uniforme de rede de supermercados

A zoeira na internet é tanta que sobra até para Beyoncé. A diva pop acaba de lançar uma linha de roupas com a Adidas e alguns modelitos específicos viraram piada, em especial um body vinho com mangas e detalhes em laranja que, segundo memes, é igual a dos funcionárias de uma rede de supermercados britânica.

A post shared by Beyoncé (@beyonce) on Dec 17, 2019 at 6:31pm PST

View this post on Instagram

"Vou contar aos meus netos que Beyoncé foi minha supervisora quando trabalhei no Sainbury's", diz grande parte dos posts no Twitter.

I’m gonna tell my children @Beyonce was my Supervisor when I worked @sainsburys pic.twitter.com/TA6PUduyKQ

Here didnt realises Beyonce had packed it in to work in @sainsburys pic.twitter.com/t82sWkL8TA

— Mawk Quinn (@MarkPCQ) December 18, 2019