A$AP Rocky dá sua versão sobre desânimo em vídeo de sexo

Vazamentos de sex tapes (vídeos caseiros em que se aparece fazendo, claro, sexo) são corriqueiros no mundo dos famosos. Mas a reação do rapper A$AP Rocky foi, no mínimo, prosaica. Ele fez questão de deixar claro que, apesar de seu aparente desânimo nas imagens, ele é, sim, bom de cama.

Em um post publicado em suas redes sociais, o norte-americano fez uma defesa cheia de humor após ver as críticas ao seu desempenho 'morno' na companhia de uma mulher. "Meu pênis e eu acordamos apavorados com esse vídeo. Como seu advogado de defesa, negamos as acusações", disse ele. "Uma longa lista de mulheres também confirmam isso. Mas a grande piada é ver pessoas que nunca transaram com ele o julgando".

O rapper, que se envolveu em 2019 em um caso de agressão e acabou sendo preso na Suécia, tem sido motivo de piada nas redes depois da "justificativa".