Star Wars fecha ciclo com 'A Ascensão Skywalker'; relembre saga e pôsteres

Saga mais famosa da história do cinema, "Star Wars" ganha nesta quinta-feira (19) seu nono filme, "A Ascensão Skywalker", que une todas as pontas criadas desde o primeiro lançamento, há 42 anos; relembre os principais momentos das outras oito produções e prepare-se para o desfecho de Rey e Kylo Ren.

1. A Ameaça Fantasma (1999)

O começo de tudo. Uma crise acontece entre a Federação Comercial e o planeta Naboo. O jedi Qui-Gon Jinn e seu aprendiz, Obi-Wan Kenobi até tentam melhorar a situação, mas em vão. Ao lado da rainha Padmé Amidala, os dois fogem para Tattooine, onde conhecem o menino Anakin Skywalker. É aqui que surge o poderoso chanceler Palpatine. Padmé e seus reinados vencem a Federação e nesse mesmo período Obi-wan passa a treinar Anakin, mesmo percebendo nele um desequilíbrio na Força.

Divulgação

2. Ataque dos Clones (2002)

Anakin se aproxima de Padmé, sendo seu guarda-costas. Enquanto isso, um exército de clones é formado para combater a rainha e seu povo. Foragidos, Padmé e Anakin se apaixonam e se casam, tendo apenas R2-D2 e C-3PO como testemunhas. Nessa parte da história o jovem mostra, mais uma vez, seu lado sombrio.

Divulgação

3. A Vingança dos Sith (2005)

Padmé conta que está grávida, mas Anakin sente que algo de pior pode acontecer. Aproveitando da fragilidade do jovem, Palpatine se aproxima, revela ser Sidious, e o convence de que apenas o lado sombrio da Força poderá salvar sua amada: nasce assim Darth Vader, junto de seu ódio pelos jedi. Em luta com Obi-Wan, o ainda inexperiente Vader perde as pernas e é queimado, mas é resgatado por Sidious, ganha o que seria a sua famosa armadura e máscara. Padmé morre após dar à luz gêmeos, que são separados.

Divulgação

4. Uma Nova Esperança (1977)

Princesa Leia tem em mãos um plano do Império, mas é capturada por Darth Vader. Luke Skywalker compra C-3PO e R2-D2 e esse último faz a ligação entre o jovem e Obi-Wan. Ambos vão em busca de Leia e contratam os serviços de Han Solo e Chewbacca. Eles a salvam na Estrela da Morte, base do Império. Os planos obtidos anteriormente pela princesa ajudam os Rebeldes a destruírem a Estrela da Morte.

Divulgação

5. O Império Contra-Ataca (1980)

Luke mostra sinais de que pode trocar de lado, mas Yoda o treina para que não vá ao lado sombrio. Han, Leia, Chewbacca e C-3PO são traídos por Lando, amigo de Solo, que os entrega a Vader. Luke

vai ajudar os amigos, enfrenta Vader e tem sua mão cortada, na histórica batalha do “eu sou seu pai!”. O jedi e seus amigos conseguem fugir.

Divulgação

6. O Retorno de Jedi (1983)

Luke conclui seu treinamento Jedi com Yoda. Enquanto isso, Rebeldes descobrem a lua de um planeta, Endor, que serve como escudo para a nova Estrela da Morte. Com a ajuda de Ewoks, eles destroem o escudo. Chance para Luke entrar no território inimigo e, mais uma vez, enfrentar seu pai, podendo matá-lo, mas se recusa. O jovem é torturado pelo Imperador, mas Vader o defende e mata o vilão. Na sequência, o mascarado morre ao lado de Luke. O tempo é curto, e o Jedi consegue escapar da Estrela antes de Han, Lando e companhia destruírem a base do Império.

Divulgação

7. O Despertar da Força (2015)

O piloto Poe Dameron é preso por Kylo Ren, adepto da Força, mas escapa com a ajuda de Finn, um desertor da Ordem. Antes, ele consegue esconder em um androide BB-8 um mapa com a localização de Luke. A catadora de lixo Rey encontra o robô e o adota, mas ambos são perseguidos por tropas, e acabam salvos por Han e Chewie. Kylo captura a jovem e se revela filho de Han e Leia, e que foi treinado por Luke, mas escolheu mudar de lado. Han é morto pelo filho. Rey escapa e encontra Luke isolado no planeta Ahch-To.

Divulgação

8. Os Últimos Jedi (2017)

A Ordem vai atrás da Resistência. Rey tenta impedir a nave principal da Ordem e é entregue ao líder supremo Snoke. Mas Kylo o mata e se autodeclara o novo líder. Luke reaparece para ajudar a Resistência de um ataque da Ordem e morre. Rey mostra que também domina a Força.

Divulgação

9. A Ascensão Skywalker (2019)

Muitos não esperavam, mas Palpatine retorna para causar nas galáxia e afetar diretamente os destinos de Rey e Kylo Ren, em um filme no melhor estilo “em time que está ganhando não se mexe”. Ou mexe pouco, usando da simplicidade para encerrar essa mágica batalha entre o bem e o mal que já dura mais de quatro décadas.