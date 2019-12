Série ‘O Senhor dos Anéis’ procura pessoas feias para atuarem como orcs

Você conhece pessoas que se parecem com orcs? Agora é a hora de elas brilharem. Os produtores da série de O Senhor dos Anéis, da Amazon, está procurando pessoas que se parecem com essas criaturas horrendas para fazerem parte do elenco.

Segundo o Independent, o perfil ideal é o seguinte: pessoas de qualquer etnia e idade que medem entre 1,50 e 1,80 metro, peludas, sem dentes e com rugas e “rosto de personagem”. Eles também procuram ”motociclistas grandões com aparência malvada” e “artistas de circo que podem fazer malabarismos”.

Parte do anúncio diz: “você tem rugas? Esteve muito tempo no sol? O seu rosto é um pouco feio?”.