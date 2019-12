Primeira mulher de Chester Bennington receberá 50% dos royalties do Linkin Park

Samantha Olit, que foi casada com Chester Bennington entre 1996 e 2005, vai ficar com 50% dos royalties da banda Linkin Park, que ele liderou até sua morte, em julho de 2017.

Leia mais:

Lei Federal de Incentivo à Cultura dará ingressos grátis para quem fizer trabalho voluntário

Atriz que será Galadriel na série de ‘O Senhor dos Anéis’ é escolhida

A ex-mulher do vocalista fez o pedido aos administradores do espólio dele, que inclui Talinda Bentley, que estava casada com Bennington quando ele cometeu suicídio. Ela também solicitou que a pensão alimentícia do único filho deles, Draven, 17 anos, continuasse a ser paga.

Os direitos a que Samantha terá acesso dão conta da venda de merchandising no site oficial do Linkin Park, como camisetas e outras memorabilias e direito de publicação das composições de Chester, incluindo inéditas.

Além de Draven, Chester é pai de Jaime, 23 anos, de um relacionamento com Elka Brand. Com Talinda, ele teve três filhos: Tyler, 13, e as gêmeas Lily e Lila, 8. Em 2006, ele também adotou Isaiah, 22, filho que Elka teve de outro relacionamento.