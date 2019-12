Marília Mendonça apresenta com o marido quarto do primeiro filho

A cantora Marília Mendonça mostrou detalhes do quarto do seu filho Léo, nascido na segunda-feira, 16. Ela e o marido, Murilo Huff, apresentaram o espaço com tema de safári nesta quarta-feira, 18.

No vídeo, o casal explica que a temática foi escolhida devido ao próprio nome do filho, que faz referência a um leão. "A gente decidiu que o Léo era nosso leãozinho", Marília comentou.

Eles ressaltaram que tiveram muito cuidado e preocupação com os materiais do quarto, pensando no conforto e na saúde do bebê. "É uma preocupação muito grande com tecido, com todas as coisas. Principalmente mãe de primeira viagem fica muito preocupada com isso", disse a cantora.

Os dois ainda mandaram, no final do vídeo, uma mensagem para Léo: "Esse carinho que estamos tendo também de pensar em algo assim tão maravilhoso para você, que você possa sentir isso".

Um dia antes do nascimento de Léo, Marília recebeu o prêmio de melhor cantora do ano no Troféu Domingão – Melhores do Ano. Como estava no fim da gravidez, a cantora não compareceu à premiação, apresentada por Fausto Silva.