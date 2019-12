Lei Federal de Incentivo à Cultura dará ingressos grátis para quem fizer trabalho voluntário

Alteração na Lei Federal de Incentivo à Cultura, antiga Lei Rouanet, vai garantir que cidadãos com envolvimento comprovado em atividades voluntárias tenham direito a ingressos gratuitos em espetáculos patrocinados pela Lei.

As informações foram publicadas nesta quinta-feira, 19, no Diário Oficinal da União (DOU). De acordo com a alteração na Instrução Normativa, as pessoas cadastradas nas plataformas participantes do Pátria Voluntária, que exerçam trabalho voluntário com carga horária igual ou superior a 120 horas/ano, terão acesso a ingressos gratuitos para assistir shows, espetáculos e exposições.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil conta com mais de 7,2 milhões de voluntários.