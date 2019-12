'He-Man' vai ganhar nova série animada pela Netflix

A Netflix anunciou que está produzindo uma nova série animada de 'He-Man e os Mestres do Universo', com aventuras inéditas e dessa vez em computação gráfica!

A série já ganhou uma sinopse oficial e dois cartazes, que mostram um pouco do estilo que a animação terá: 'No planeta de Eternia, um jovem príncipe perdido descobre os poderes de Grayskull e se transforma no He-Man, Mestre do Universo! A clássica batalha entre o He-Man e o terrível Esqueleto atinge novas alturas quando o herói e o vilão forjam novos times poderosos. Uma nova geração de heróis que luta pelo destino de todos nós. No final, quem vai se tornar o Mestre do Universo?'.

A nova série do He-Man é uma parceria entre Netflix e Mattel, e deve chegar no catálogo do streaming em 2020!