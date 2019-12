Filme solo do Coyote vai acontecer e diretor foi escolhido

Um filme solo do vilão do Papa-Léguas foi confirmado e o estúdio anunciou quem será o diretor do longa. Dave Green foi o escolhido para comandar a produção, que ainda conta com Chris McKay e os irmãos Jon e Josh Silberman na produção.

Veja também:

Série ‘O Senhor dos Anéis’ procura pessoas feias para atuarem como orcs

‘He-Man’ vai ganhar nova série animada pela Netflix

Além disso, mais nada sobre o filme foi divulgado, mas espera-se que a história mostre o Coyote contra a Acme, como o título já diz 'Coyote Vs. Acme' já que os produtos que ele compra de lá nunca funcionam como deveriam.

O roteiro pode ser baseado em um texto escrito pelo autor Ian Frazier, que justamente imaginava o Coyote iniciando um processo contra a empresa. E ainda não se sabe se o próprio Papa-Léguas irá aparecer no longa.