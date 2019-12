Quem foi o grande vencedor do MasterChef - A Revanche?

Depois de uma temporada emocionante com o nível altíssimo episódio a episódio, o "MasterChef – A Revanche" chegou ao fim na noite desta terça-feira, 17 de dezembro.

O paulista Estefano Zaquini e o paranaense Vitor Bourguignon disputaram uma final muito equilibrada, que deixou o público que acompanhou o episódio ao vivo na Band na dúvida: quem levou o troféu MasterChef? Por diferença mínima, Vitor, o crush da temporada, foi escolhido o campeão da edição.

Como foi a final do MasterChef – A Revanche

Os dois tiveram de incorporar três ingredientes obrigatórios às receitas que pensaram para apresentar na despedida do programa. E ingredientes complicados: caju, jiló e pinhão.

Durante provas extensas, eles controlaram os nervos para cozinhar em frente aos colegas eliminados durante a temporada e seus familiares.

Na entrada, Vitor levou ligeira vantagem com seu jiló assado. Estefano optou por usar caju e deixou os chefs Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Paola Carosella querendo mais de seu vinagrete.

Para o prato principal, ambos tiveram desempenho semelhante e deixaram a decisão para a sobremesa, especialidade de Estefano.

O paulista fez sobremesa inspirada em uma receita que lhe valeu nota 10 na faculdade de Gastronomia, em que ingressou após sua primeira passagem pelo talent show da Band.

Mas Vitor não fez feio não. Apesar de a musse de chocolate não ter dado certo, sua gelatina e compota de caju deixaram os jurados encantados.

O vencedor

A parte mão na massa do programa foi gravada, mas o anúncio, que contou com a participação de todos os participantes selecionados para tentar uma chance de fazer melhor no programa, foi ao vivo e saiu antes nas redes sociais do programa da Band.

"Vocês foram muito corajosos na primeira temporada em dar a cara para bater e, depois, já trabalhando, voltaram para a Revanche. O MasterChef tem aberto muitas portas e mudando vidas, como mudou a minha, 17 anos atrás", disse Fogaça, antes do anúncio do vencedor.

A disputa foi muito apertada. Segundo a apresentadora Ana Paula Padrão, os jurados atribuem notas em cada etapa. Notas que são somadas pela produção. Por fim, com diferença de um ponto sobre Estefano, Vitor foi escolhido como o grande vencedor da competição.