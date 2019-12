MasterChef - A Revanche: Com menu Raízes, Vitor é o grande vencedor da temporada

Após conquistar o paladar dos jurados Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin em uma disputa eletrizante, o curitibano Vitor Bourguignon ganhou o troféu do MasterChef – A Revanche. Na grande final da temporada, ele preparou um menu batizado como Raízes, mostrando suas influências gastronômicas e tudo que aprendeu.

De entrada, Vitor serviu um jiló defumado, emulsão de mostarda com tangerina, patê de fígado de galinha e migas. O prato principal foi bife de chorizo com farofa de presunto cru, purê de inhame e alho negro e molho chimichurri com pinhão. Para completar o menu, mousse de chocolate amargo, compota de caju, crumble de castanha de caju e gelatina de cajuína de sobremesa.

"Eu me imaginava na final desde o momento em que fui chamado para participar desta temporada. Mas, depois que participei da primeira bateria de provas, não conseguia pensar em nada além da prova seguinte", disse em entrevista ao Portal da Band. Além do troféu do MasterChef – A Revanche, o curitibano vai levar R$ 250 mil do Banco do Brasil, que já tem destino certo. "Pretendo estruturar o meu buffet para atender a grandes eventos", completou o campeão.

Vitor também ganhou um curso de técnicas tradicionais da culinária francesa no Le Cordon Bleu Rio de Janeiro, uma cozinha completa da nova linha Brastemp Gourmand, uma cozinha equipada com produtos da Tramontina, R$ 1 mil por mês durante um ano para fazer compras com o cartão Carrefour e os R$ 17 mil que conquistou durante a temporada.

O andreense Estefano Zaquini ficou em segundo lugar na disputa pelo troféu MasterChef – A Revanche. Além do dinheiro acumulado que conquistou com as vitórias durante a temporada, ele será premiado com R$ 1 mil por mês, durante um ano, para fazer compras com o cartão Carrefour.