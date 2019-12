MasterChef Brasil: Inscrições para 2020 já estão abertas

As inscrições para a sétima temporada do MasterChef Brasil foram abertas nesta terça-feira, 17 de dezembro. Os cozinheiros amadores interessados em participar da competição culinária, que será exibida pela Band em 2020, deverão preencher um formulário no site do programa. Todos os campos devem ser preenchidos, pois os formulários incompletos serão desclassificados.

Para participar da atração, os interessados precisam ser maiores de 18 anos e cozinheiros amadores. Não serão aceitas inscrições de pessoas que trabalham ou já trabalharam em cozinhas profissionais. Também não serão válidas inscrições daqueles que possuem curso superior em Gastronomia ou estudantes da área.

As inscrições para esta temporada estarão abertas até o dia 4 de abril a as gravações tem previsão de acontecer entre os meses de abril e julho de 2020. Desde a estreia do programa no país, Elisa Fernandes, Izabel Alvares, Leonardo Young, Michele Crispim, Maria Antonia Russi e Rodrigo Massoni realizaram o sonho de levantar o troféu do talent show culinário mais disputado do mundo.

O MasterChef Brasil é um formato da Endemol Shine Group, produzido pela Endemol Shine Brasil em uma co-produção com a Band e o Discovery Home & Health. O programa vai ao ar todas às terças-feiras, às 22h45, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para dispositivos móveis). A atração também vai ao ar às sextas-feiras, às 20h30, no Discovery Home & Health.