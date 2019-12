Recital de poesias com Emicida ocupa centro de São Paulo nesta sexta

Emicida é uma das atrações do Festival de Natal da Prefeitura de São Paulo, realizado no chamado Triângulo SP, no centro da capital.

Nesta sexta-feira (20), às 20h, o rapper paulistano vai comandar recital de poesias que vai contar com a participação de sua mãe, a escritora Dona Jacira. A apresentação do recital será na sacada do Shopping Light, (rua Coronel Xavier de Toledo, 23).

Mais atrações

Nesta quinta-feira, o Festival de Natal terá apresentação da banda As Bahias e a Cozinha Mineira, que vai ocorrer na sacada da Academia Bio Ritmo, na rua XV de Novembro, 194, a partir das 19h.

O Festival ocorre no centro de São Paulo até 23 de dezembro e se concentra na região entre o Largo São Francisco, Pateo do Collegio, Largo São Bento e Sé. Além de apresentações pontuais, também mantém pista de patinação no gelo no Largo São Bento e o Cine Santander de Natal com projeções 5D com no Pateo do Collegio.