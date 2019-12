A Vida Mentirosa dos Adultos: Nova obra de Elena Ferrante chega ao Brasil em 2020

O novo livro da escritora italiana Elena Ferrante, "A vida mentirosa dos adultos", chegará ao mercado brasileiro em 2020.

O romance será publicado pela Editora Intrínseca, que já traduziu quatro obras da misteriosa autora: "A filha perdida", "Frantumaglia", "Um amor incômodo" e "Uma noite na praia". A data exata de lançamento do novo livro ainda não foi definida.

"A vida mentirosa dos adultos" chegou às livrarias italianas no início de novembro e narra o história da adolescente Giovanna, que enfrenta a dissipação de suas certezas, o divórcio dos pais e uma pouco exultante iniciação amorosa.

Em 336 páginas (na edição italiana), Ferrante conta as transformações, as dificuldades, o crescimento, o desencanto, as traições e as mentiras dos adultos na vida da jovem.

Quando é comparada pelo pai a uma tia excluída da família, a adolescente entra em crise, questiona a própria beleza e faz de tudo para encontrá-la, no que será o estopim para um caminho de descoberta em sua vida.

A obra é ambientada em Nápoles, mas desta vez em Rione Alto e no nobre bairro de Vomero, e não mais na periferia de Lila e Lenù, as protagonistas da célebre "tetralogia napolitana".

Esse é o primeiro romance inédito de Ferrante desde "A história da menina perdida", quarto e último volume da série "A amiga genial", publicado em 2014.