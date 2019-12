João Carlos Martins encerra temporada Bachiana no Municipal

O maestro João Carlos Martins teve um ano intenso, com muitos concertos, livro… e fecha 2019 com cinco concertos ao longo dessa semana. O primeiro é nesta terça-feira (17), às 20h, no Theatro Municipal (pça. Ramos de Azevedo, s/nº; de R$ 35 a R$ 70), com o encerramento da temporada da Bachiana. A apresentação terá repertório variado, que passa por Astor Piazzolla, o compositor de trilhas de cinema John Willians, incluindo aí “Guerra nas Estrelas”, e chega ao compositor russo Modest Mussorgsky.

Nesta quinta e sexta, às 21h; sábado e domingo, às 16h e 19h, é a vez de uma série de concertos de Natal no Teatro Santander (av. pres. Juscelino Kubitschek, 2.041; De R$ 25 a R$ 70), onde a Bachiana Filarmônica Sesi contará a história do Natal desde o século 4, quando a data foi oficializada, com os cantos gregorianos, até o século 21, passando pela Renascença, o Barroco, o período clássico e romântico, pela famosa suíte “O Quebra-Nozes”, de Tchaikovsky.