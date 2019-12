Maurício Mattar recebe alta após sofrer infarto

O ator Maurício Mattar recebeu alta na manhã desta terça-feira (17), do Hospital das Clínicas de Botucatu, no interior de São Paulo. O ator estava internado desde a madrugada da última segunda-feira (16), quando sofreu um infarto na cidade de Bauru, distante 100 quilômetros de onde foi internado.

Ainda hospitalizado em Bauru, o artista, que também tem carreira como músico, chegou a gravar um vídeo para agradecer o atendimento. De acordo com sua assessoria de imprensa, ele foi transferido para São Paulo para fazer novos exames. Mattar também passou por um cateterismo no Hospital das Clínicas que não apontou nenhuma alteração.

"Foi detectada uma pequena obstrução, mas nada grave, não sendo necessária nenhuma cirurgia, apenas mudanças de hábitos", disse a assessoria.

Infarto

Mattar, 55 anos, estava em Bauru a trabalho quando começou a sentir-se mal e procurou ajuda médica. Ele foi internado no Hospital Estadual de Bauru após o infarto ter sido constatado na madrugada de segunda. À tarde, foi transferido para Botucatu.

Durante o atendimento, chegou a tirar uma selfie com as socorristas do Samu.