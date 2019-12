MasterChef - A Revanche: Estefano ou Vitor? Quem você acha que deve ganhar?

Já decidiu para quem vai a sua torcida? Vote na enquete acima em quem você acha que levantará o troféu e se consagrará vencedor do MasterChef – A Revanche! Depois de uma semifinal emocionante e com muita pressão, Estefano Zaquini e Vitor Bourguignon conquistaram suas vagas na final do talent show.

"Quando eu entrei nesta edição, foi para chegar até à final e para ganhar este programa. Mas entre querer e conseguir, há uma diferença. Ainda não caiu a ficha. O meu menu está completamente pronto na minha cabeça e vocês podem esperar muito sabor, muita técnica e pratos lindos", disse Estefano.

"Tenho uma ideia do que irei cozinhar na final, mas preciso alinhar ainda alguns pontos. Com certeza, tem que ser comida boa. Minha estratégia será não viajar muito no menu, fazer pratos que representem a minha essência e quem eu sou para conseguir entregar bons resultados. Vou dar o meu melhor", afirmou Vitor.O grande vencedor do MasterChef – A Revanche vai levar R$ 250 mil do Banco do Brasil, um curso de técnicas tradicionais da culinária francesa no Le Cordon Bleu Rio de Janeiro, uma cozinha completa da nova linha Brastemp Gourmand, uma cozinha equipada com produtos da Tramontina e o cobiçado troféu da temporada. Ambos finalistas serão premiados com R$ 1 mil por mês, durante um ano, para fazer compras com o cartão Carrefour.

O MasterChef – A Revanche é um formato da Endemol Shine Group, produzido pela Endemol Shine Brasil em uma co-produção com a Band e o Discovery Home & Health. O programa vai ao ar todas às terças-feiras, às 22h45, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para dispositivos móveis). A atração também vai ao ar às sextas-feiras, às 20h30, no Discovery Home & Health.