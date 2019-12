La Casa De Papel: Ator fala sobre finalização da 4ª parte e revela que coisas muito bombásticas irão acontecer

Uma das surpresas da 3ª parte de “La Casa De Papel” foi a entrada de Rodrigo de la Serna para o elenco como Palermo, o mais novo integrante da Resistência.

De acordo com El Intransigente, o argentino falou entrevista para a rádio Mitre sobre a finalização da 4ª parte do sucesso espanhol que estreará em 3 de abril de 2020 na Netflix.

“Os capítulos estão todos prontos e são muito bons. Foi um rigor profissional muito forte. Ao estilo de Hollywood trabalhamos 12 horas por dia”, disse de la Serna.

O ator também revelou que “coisas muito bombásticas vão acontecer” , dizendo impressionado que “é uma loucura o que está acontecendo”.

Lembrando que esta é a segunda vez que envolvidos na produção expressam que a nova temporada contará com momentos bombásticos.

“Acho que a próxima temporada será uma bomba por muitas razões. Viemos da terceira temporada com uma sensação de vertigem, porque foi a primeira vez que produzimos para a Netflix, acabamos com um primeiro assalto e tivemos que mostrar que poderíamos projetar um novo com mais adrenalina e força. Acho que estávamos tão preocupados com o fato de termos muitos ritmos e marcos. Nesta quarta temporada, o que propomos é parar um pouco, diminuir a velocidade para poder saborear dramaticamente alguns personagens e depois voltar a atingir uma explosão em uma parte do meio da temporada. É uma temporada muito especial para provar e com bombas muito poderosas”, explicaram os criadores Álex Pina e Javier Gómez Santander, em entrevista ao Estilo DF.

Ansiosos?