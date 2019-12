Kanye West fará show gratuito no aniversário de São Paulo, diz Bia Doria

O rapper Kanye West será a atração principal do aniversário de São Paulo em 2020. É o que afirma a primeira-dama do estado de São Paulo, Bia Doria, em entrevista à colunista Sonia Racy, do jornal O Estado de S.Paulo.

"Conseguimos convencê-lo da importância de uma apresentação sua no Brasil", diz a mulher do governador João Doria (PSDB).

Na festa que comemora os 466 anos da cidade, Kanye deve fazer show gratuito em um palco na Avenida Paulista.

A apresentação será baseada na ópera "Nebuchadnezzar", inspirada em Nabucodonosor. Recentemente, o músico se comparou ao rei da Babilônia que, segundo ele, também sofreria de bipolaridade.

A ópera foi lançada em novembro no Hollywood Bowl.