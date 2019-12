Joias da socialite Tamara Ecclestone avaliadas em US$ 64 milhões são roubadas em Londres

Tamara Ecclestone, filha do ex-presidente da Fórmula 1 Bernie Ecclestone, teve joias avaliadas em 50 milhões de libras esterlinas (64 milhões de dólares) roubadas dentro de sua casa em uma região nobre de Londres.

Um porta-voz disse que a socialite ficou "irritada e abalada" com a invasão, que burlou as equipes de segurança 24 horas que patrulham a rua e o sistema de segurança interno do imóvel.

A filha do ex-CEO da F1 mora em Kensington Palace Gardens, próximo a residências de embaixadores e do palácio de Kensington, casa do príncipe William e da duquesa Kate.

Propriedades na região custam em média 36,5 milhões de libras esterlinas, de acordo com o portal Zoopla, e o policiamento no local é constante.

O tabloide britânico The Sun informou que a modelo de 35 anos havia deixado o país quando os suspeitos invadiram o imóvel pelo jardim e roubaram as joias de cofres escondidos no quarto.

"Eu tristemente confirmo que houve uma invasão domiciliar na casa da família Ecclestone-Rutland", disse o porta-voz.

"A segurança interna está cooperando com a polícia na questão. Tamara e sua família estão bem, mas obviamente irritados e abalados com o incidente".

Uma porta-voz da polícia não confirmou detalhes específicos, mas disse que corporação fora chamada para uma casa no oeste de Londres logo após as 23h de sexta-feira por relatos de um roubo.

"Autoridades compareceram", disse a porta-voz. "Foi relatado que uma quantidade de joias de alto valor havia sido roubada. Não houve prisões. As investigações continuam".