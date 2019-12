Dan Reynolds, vocalista do Imagine Dragons, anuncia pausa por tempo indeterminado

Uma notícia triste para os fãs da banda Imagine Dragons: o vocalista Dan Reynolds anunciou uma pausa na carreira do grupo, para os integrantes se dedicaram às suas famílias. A declaração foi feita em entrevista ao canal norte-americano CNN, que foi ao ar nesta terça-feira (17).

Segundo o cantor, existe "muito amor" entre os membros da banda e não há briga ou conflito por trás do anúncio de hiato. Reynolds disse que eles estão há quase dez anos trabalhando com música, produzindo álbuns e realizando turnês.

No entanto, o vocalista não especificou quanto tempo a pausa deve durar. "Estamos tentando tirar esse tempo agora exatamente para nos reconectarmos com família e amigos. Quando o desejo aparecer, tenho certeza que voltaremos para a estrada em breve", afirmou.

Ele é casado com a também cantora Aja Volkman. O casal tem quatro filhos: Arrow, de 7 anos, as gêmeas Gia e Coco, de 2, e Valentine, de dois meses.

A banda Imagine Dragons se apresentou no Brasil na edição deste ano do Rock in Rio e no Lollapalooza do no ano passado.