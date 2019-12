Você: Trailer da segunda temporada mostra nova obsessão de Joe

O fim da primeira temporada da série "Você", que estreou na Netflix no fim de 2018, deixou todo mundo em choque. Agora, depois de 'resolvida' (SEM SPOILERS) a questão com Beck (Elizabeth Lail), o protagonista Joe (Penn Badgley) está em uma nova cidade, com uma nova obsessão.

O livreiro, que stalkeia seus objetos de desejo, deixa Nova York e aterrissa em Los Angeles, onde centra suas atenções em Love (Victoria Pedretti), como mostra o novo trailer liberado nesta segunda-feira (16) pela Netflix.

Com uma nova identidade, ele tenta passar despercebido pela cidade, mas uma de suas vítimas antigas reaparece. Candace (Ambyr Childers), na primeira temporada, está disposta a desmascarar o 'Chernoboy' (ou, se preferir, boy lixo e ainda psicopata mesmo, que é o caso).

A estreia é em 26 de dezembro.

Veja abaixo: