Em especial de Natal, Príncipe William comenta reação dos filhos a moradores de rua

Aos 4 e 6 anos, respectivamente, a princesa Charlotte e o príncipe George, herdeiros ao trono inglês, já reparam nas diferenças sociais que encontram pelas ruas de Londres, onde moram.

Em entrevista à jornalista Mary Berry para o especial de Natal com realeza, o pai das crianças, o príncipe William, disse que os dois, que já frequentam a escola, enchem a ele e sua mulher, Kate Middleton, de perguntas a cada vez que se deparam com imagens de pobreza.

"Sempre que vemos alguém que está dormindo nas ruas, eu falo sobre isso, aponto e explico o porquê e eles ficam muito interessados", afirma William. "Eles dizem: 'Por que eles não podem ir para casa?"";

Segundo na linha de sucessão, William deu as declarações durante vista a um centro para desabrigados, o The Passage, no centro de Londres.

Casado com Kate desde 2011, ele ainda é pai do pequeno príncipe Louis, 1 ano e 7 meses.

