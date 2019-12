Isis Valverde faz desabafo sobre ser mãe com 'agenda atribulada'

View this post on Instagram

Quando começamos a construir nossa família achei que seria suportável ficar longe de vocês e que seria fácil administrar a agenda atribulada, mas a dor é muito maior do que pensei. A cada mês que passa, meu bebê cresce mais um pouco e nem sempre estou por perto para ver suas primeiras vezes. A cada noite fora, sinto a cama vazia e muitas vezes não pego no sono. Hoje me flagrei espionando o rolo de câmera, para ver o quanto você cresceu meu filho. 🥰 E me entristeceu ver um vídeo onde ele disse mamãe, sendo que eu nem estava lá pra ouvir 😔.Falam que faz parte! Bom… Espero que o tempo me ensine a lidar com tudo isso, com toda esta profundidade que quase me estoura por dentro. Isso só me prova que ainda estou aprendendo e o quão frágil e colossal é o coração de uma mãe, de uma esposa. Somos puro sentimento, somos este misto de fortaleza e ruína. Somos um poço sem fundo de doação. Nasci mãe há pouco e ainda não sei muito bem lidar com todo este carrossel de emoções e talvez a gente nunca aprenda, não é? Talvez eu nunca consiga partir, sem também partir uma parte de mim. E ser mãe, seja mesmo este aperto desajeitado na alma que não cessa. Tô voltando ! ❤️ #amovcs