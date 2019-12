Greta Thunberg vai ser tema de documentário do Hulu

Aos 16 anos, Greta Thunberg já é tema de documentário. A ativista sueca, a personalidade do ano, é o cerne da produção da Hulu (serviço de streaming), dirigida pelo cineasta Nathan Grossman, conterrâneo da estudante.

De acordo com o site Deadline, o documentário ainda não tem previsão de estreia.

A garota começou a se tornar conhecida em agosto de 2018, aos 15 anos, quando deu início a uma greve escolar em que pedia atitudes concretas dos governos contra o aquecimento global.

"Se vocês não se importam com o meu futuro na Terra, por que eu deveria me importar com o meu futuro na escola?", diziam os cartazes que a garota e seus colegas mostraram para os políticos locais.

A equipe de documentaristas acompanhou as participações em protestos, convenções e outros eventos. O título provisório da produção é "Greta".