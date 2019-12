Direto dos anos 90: Double You é atração em espetáculo gratuito em Santo André

A banda italiana Double You, famosa no Brasil nos anos 1990 graças a seus hits de dance music, vai oferecer um clima nostálgico à 19ª edição do Espetáculo Natalino realizado no Natal Solidário em Santo André. A entrada é franca e a festa vai ser realizada no estacionamento do Paço Municipal da cidade neste sábado, 14 de dezembro.

A banda, que tem à frente o vocalista William Naraine, se formou há 34 anos e se destacou com a versão de "Please Don't Go" da K C & The Sunshine Band. Nos anos 1990, ainda lançaram "She's Beautiful" , "Run to Me", "Looking at My Girl" e Dancing with an Angel", que também fizeram sucesso.

O espetáculo natalino, parceria da Prefeitura e da ACISA, tem ainda tem concerto da Orquestra Sinfônica de Santo André, com regência do maestro Abel Rocha e do Coral da Cidade e da UFABC, regida pelo maestro Roberto Ondei.

Onde: Estacionamento Paço Municipal Santo André

Neste sábado, 14 de dezembro, a partir das 19h30

Entrada franca