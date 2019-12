Xbox revela aparência de seu novo console; conheça o 'Series X'

Em uma revelação surpresa durante o The Game Awards, na noite de quinta-feira (12), a Xbox anunciou oficialmente seu novo console: "Xbox Series X". O videogame da nova geração não teve data de lançamento confirmada, mas estará disponível no fim de 2020.

O anúncio foi feito com a exibição de um trailer, chamado pelo apresentador da premiação sem grandes informações. Nele, um narrador conta uma história sobre controlar os próprios sonhos, enquanto grandes cenários se constroem. Depois, os visuais se transformam, passando por um jogo de futebol, uma corrida e um jogo de aventura.

Eles se repetem em um longo paralelepípedo, que enfim se transforma no novo console da Xbox, que tem o nome e a janela de lançamento revelados. Confira o vídeo completo (em inglês):

Woah, are we dreaming? Check out this World Premiere from @XBOX! #TheGameAwards pic.twitter.com/v2NOK75Sft — The Game Awards (@thegameawards) December 13, 2019

"Por 18 anos e três gerações, nós fizemos consoles para dar poder aos seus sonhos. Nós vemos um futuro em que você é instantaneamente absorvido nos seus jogos, em mundos ainda mais reais, imersivos, responsivos e surpreendentes, em que você está no centro da experiência do jogo", afirmou Phil Spencer, chefe da divisão Xbox.

"No próximo fim de ano, Xbox Series X vai nos guiar ao futuro dos consoles. Nosso mais rápido e poderoso Xbox vai colocar um novo patamar em performance, velocidade e compatibilidade." Apesar do anúncio, muitos detalhes ainda não foram revelados, como o preço e as especificações do console.

Ainda de acordo com Spencer, desenvolvedores ao redor do mundo já estão trabalhando em jogos para o Xbox Series X. "E nossos 15 estúdios estão fazendo os maiores, mais criativos e diversos jogos de nossa história", disse, revelando em seguida o primeiro trailer da nova geração, do jogo "Senua's Saga: Hellblade 2". Assista (em inglês):

O The Game Awards, em sua quinta edição, premiou os principais jogos e nomes do ano na indústria do videogame. "Sekiro: Shadows Die Twice" foi eleito o "Jogo do Ano". Clique aqui para conferir a lista de vencedores.