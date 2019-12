Sexta-feira 13 é dia de clássicos do terror no MIS; entrada é gratuita

Mais uma sexta-feira 13 para celebrar e nada melhor do que uma maratona de filmes de terror para manter o clima. O MIS (av. Europa, 158, jd. Europa, São Paulo) apresenta a partir de 23h30 e ao longo da madrugada quatro produções clássicas para ninguém dormir. A entrada é gratuita e os ingressos serão distribuídos a partir de uma hora antes da sessão inicial.

O primeiro é “A Múmia” (1932), de Karl Freund, onde uma equipe de arqueólogos do Egito descobre a múmia do príncipe Imhotep, que vivera há 3.700 anos e que, por ter cometido um sacrilégio, teve como castigo ser enterrado vivo.

À 1h é a vez de “Frankenstein” (1931), de James Whale, sobre o jovem cientista Dr. Henry Frankenstein, que é obcecado em provar sua teoria de criação de vida a partir dos mortos.

Na sequência, às 2h30, tem “A Noiva de Frankenstein” (1935), sequência do filme de 1931, também dirigido por Whale, onde o pesquisador cria uma nova criatura, uma mulher, para ser companheira do monstro que criou.

Para fechar, às 4h tem “Drácula” (1931), de Tod Browning, com o histórico Bela Lugosi no papel principal, com roteiro adaptado da peça de teatro homônima, baseado no clássico de Bram Stoker, “Drácula”, um dos maiores clássicos de terror já filmados.