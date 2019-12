'Sekiro: Shadows Die Twice' é o jogo do ano no The Game Awards; veja vencedores

O jogo "Sekiro: Shadows Die Twice" é o vencedor da categoria "Jogo do Ano" da quinta edição do The Game Awards, realizada na noite de quinta-feira (12). O título de ação e aventura foi dirigido por Hidetaka Miyazaki, desenvolvido pela From Software e publicado pela Activision.

A trama se passa no Japão no século 16, em que um guerreiro sem um braço que deve proteger um senhor de uma antiga linhagem e proteger um clã em um período de conflitos. O jogo foi lançado em março deste ano e está disponível para PlayStation 4, Xbox One e PC.

.Congratulations Hidetaka Miyazaki on a spectacular win for @SekiroTheGame at #TheGameAwards! 🎉🎉🎉 pic.twitter.com/MZVf1J7ty9 — The Game Awards (@thegameawards) December 13, 2019

Além de "Sekiro", outros jogos tiveram destaque na premiação, como "Death Stranding", da Kojima Productions, que levou três categorias – "Direção de Jogo", "Melhor Performance" e "Melhor Trilha Sonora e Música". Já os títulos da Nintendo também tiveram destaque, com "Luigi's Mansion 3" levando "Jogo para Família", "Super Smash Bros. Ultimate" como "Melhor Jogo de Luta" e "Fire Emblem: Three Houses" como "Melhor Jogo de Estratégia".

A cerimônia, de mais de três horas, teve como grande destaque a revelação da próxima geração de consoles da Microsoft, com o "Xbox Series X", com aparência bastante similar a um computador, o videogame será lançado no fim do ano que vem e promete melhoria expressiva na qualidade gráfica dos jogos. Como exemplo, um trailer de "Senua's Saga: Hellblade 2" foi mostrado, com imagens reais de como o jogo será na nova plataforma.

Vencedores do The Game Awards 2019

Jogo do Ano

Control

Death Stranding

Super Smash Bros. Ultimate

Resident Evil 2

Sekiro: Shadows Die Twice

The Outer Worlds

Melhor Direção

Control

Death Stranding

Resident Evil 2

Sekiro: Shadows Die Twice

Outer Wilds

Melhor Narrativa

A Plague Tale: Innocence

Control

Death Stranding

Disco Elysium

The Outer Worlds

Melhor Direção de Arte

Control

Death Stranding

Gris

Sayonara Wild Hearts

Sekiro: Shadows Die Twice

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Melhor Trilha Sonora

Cadence of Hyrule

Death Stranding

Devil May Cry 5

Kingdom Hearts III

Sayonara Wild Hearts

Melhor Design de Som

Call of Duty: Modern Warfare

Control

Death Stranding

Gears 5

Resident Evil 2

Sekiro: Shadows Die Twice

Melhor Atuação

Ashly Burch como Parvati Holcomb (The Outer Worlds)

Courtney Hope como Jesse Faden (Control)

Laura Bailey como Kait Diaz (Gears 5)

Mads Mikkelsen como Cliff (Death Stranding)

Matthew Porretta como Dr. Casper Darling (Control)

Norman Reedus como Sam Porter Bridges (Death Stranding)

Melhor Jogo com Impacto Social

Concrete Genie

Gris

Kind Words

Life is Strange 2

Sea of Solitude

Melhor Jogo “Contínuo”

Apex Legends

Destiny 2

Final Fantasy XIV

Fortnite

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Melhor Jogo Independente

Baba Is You

Disco Elysium

Katana ZERO

Outer Wilds

Untitled Goose Game

Melhor Jogo Mobile

Call of Duty: Mobile

GRINDSTONE

Sayonara Wild Hearts

Sky: Children of Light

What the Golf?

Melhor Suporte à Comunidade

Apex Legends (Respawn/EA)

Destiny 2 (Bungie)

Final Fantasy XIV (Square Enix)

Fortnite (Epic Games)

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (Ubisoft Montreal/Ubisoft)

Melhor Jogo VR/AR

Asgard’s Wrath

Blood & Truth

Beat Saber

No Man’s Sky

Trover Saves the Universe

Melhor Jogo de Ação

Apex Legends

Astral Chain

Call of Duty: Modern Warfare

Devil May Cry 5

Gears 5

Metro Exodus

Melhor Jogo de Aventura

Borderlands 3

Control

Death Stranding

Resident Evil 2

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Sekiro: Shadows Die Twice

Melhor RPG

Disco Elysium

Final Fantasy XIV

Kingdom Hearts III

Monster Hunter World: Iceborne

The Outer Worlds

Melhor Jogo de Luta

Dead or Alive 6

Jump Force

Mortal Kombat 11

Samurai Showdown

Super Smash Bros. Ultimate

Melhor Jogo para Família

Luigi’s Mansion 3

Ring Fit Adventure

Super Mario Maker 2

Super Smash Bros. Ultimate

Yoshi’s Crafted World

Melhor Jogo de Estratégia

Age of Wonders: Planetfall

Anno 1800

Fire Emblem: Three Houses

Total War: Three Kingdoms

Tropico 6

Wargroove

Melhor Jogo de Esportes/Corrida

Crash Team Racing Nitro-Fueled

DiRT Rally 2.0

eFootball Pro Evolution Soccer 2020

F1 2019

FIFA 20

Melhor Jogo Multiplayer

Apex Legends

Borderlands 3

Call of Duty: Modern Warfare

Tetris 99

Tom Clancy’s The Division 2

Melhor Jogo Independente de Estreia

Disco Elysium (ZA/UM)

Gris (Nomada Studio)

My Friend Pedro (DeadToast Entertainment)

Outer Wilds (Mobius Digital)

Slay the Spire (Mega Crit)

Untitled Goose Game (House House)

Melhor Criador de Conteúdo

Courage – Jack Dunlop

Dr. Lupo- Benjamin Lupo

Ewok- Soleil Wheeler

Grefg- David Martínez

Shroud- Michael Grzesiek

Melhor Jogo de Esports

Counter-Strike: Global Offensive

DOTA 2

Fortnite

League of Legends

Overwatch

Best Esports Player

Kyle ‘Bugha’ Giersdorf

Lee ‘Faker’ Sang-hyeok

Luka ‘Perkz’ Perkovic

Oleksandr ‘S1mple’ Kostyliev

Jay ‘Sinatraa’ Won

Best Esports Team

Astralis (CS:GO)

G2 Esports (LOL)

OG (DOTA2)

San Francisco Shock (OWL)

Team Liquid (CS:GO)

Best Esports Event

2019 Overwatch League Grand Finals

EVO 2019

Fortnite World Cup

IEM Katowice 2019

League of Legends World Championship 2019

The International 2019

Best Esports Coach

Eric ‘adreN’ Hoag (Team Liquid, CS:GO)

Nu-ri ‘Cain’ Jang (Team Liquid, LOL)

Fabian ‘GrabbZ’ Lohmann (G2 Esports, LOL)

Kim ‘Kkoma’ Jeong-gyun (SK Telecom T1, LOL)

Titouan ‘Sockshka’ Merloz (OG, DOTA2)

Danny ‘Zonic’ Sørensen (Astralis, CSGO)

Best Esports Host

Eefje “Sjokz” Depoortere

Alex “Machine” Richardson

Paul “Redeye” Chaloner

Alex “Goldenboy” Mendez

Duan “Candice” Yu-Shuang